Lula vence em quatro regiões do país, menos no Centro Oeste, diz pesquisa

Luis Inácio Lula da Silva (foto: RICARDO STUCKERT/FOTOS PUBLICAS)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vence as eleições em quatro regiões do país nas eleições deste ano, menos no Centro Oeste, de acordo com dados da 11ª Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (10/5), que mostra uma consolidação dos votos em 63% entre Lula e o presidente Jair Bolsonaro.





Conforme a pesquisa presidencial das eleições de 2022 encomendada pela Genial Investimentos, se o primeiro turno fosse hoje, Lula teria 62% dos votos no Nordeste, contra apenas 20% de Bolsonaro. No Sudeste, o placar passa para 43% a 29% a favor do petista.









Felipe Nunes, coordenador da pesquisa e CEO da Quaest, ressaltou que Lula vem mantendo a liderança nas pesquisas e tem a preferência entre os eleitores mais pobres, mesmo com as investidas do governo com o Auxílio Emergencial de R$ 400, que entrou no lugar do Bolsa Família, programa criado no governo do petista. “Há duas diferenças a se destacar nesses dados: a enorme diferença entre Lula e Bolsonaro entre mulheres e entre os eleitores de renda baixa”, ressaltou.

O cientista político lembrou que, apesar das declarações de Lula sobre aborto, a preferência por ele entre o público feminino continua elevada. “Lula perdeu com o aborto, mas pouca gente ficou sabendo do assunto. Ou seja, esse custo ainda vai chegar”, alertou. Há um mês, Lula disse que todo mundo deveria ter direito ao aborto, mas após a má repercussão das declarações junto aos evangélicos – cujos votos foram importantes para garantir a vitória de Bolsonaro nas eleições de 2018 – , voltou atrás e, recentemente, tem dito que é contra o aborto.





Entre as mulheres, o ex-presidente fica com 51% dos votos, contra 22% do atual presidente. Na simulação do segundo turno, Lula chega a 54% contra 34% de Bolsonaro.

A pesquisa ainda revela que 63% das intenções de voto estão cristalizadas uma antecipação das eleições de 2018, quanto isso ocorreu em setembro. O levantamento revela também que, para 58% dos eleitores, o atual presidente não merece um segundo mandato, enquanto 44% acham que Lula não merece voltar ao Palácio do Planalto.





A Pesquisa Genial/Quaest ouviu, presencialmente, 2.000 pessoas entre os dias 5 e 8 de maio. O levantamento vem ocorrendo desde julho de 2021, e é a mais longa série de sondagens feitas presencialmente no país para as eleições presidenciais deste ano.

O nível de confiança da pesquisa Genial/Quaest é de 95%, com margem de erro máxima de 2%, para cima ou para baixo, em relação ao total da amostra.