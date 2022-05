Acusado de evitar Lula, Kalil diz: 'Aqui em Minas ninguém dá bolo em amigo'

Alexandre Kalil, ex-prefeito de BH, rebateu críticas de que teria dado 'bolo' no amigo petista (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA PRESS)



O ex-prefeito de Belo Horizonte e pré-candidato ao governo de Minas, Alexandre Kalil (PSD), respondeu às publicações que diziam que ele teria dado um “bolo” no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante visita a Belo Horizonte.

Kalil não participou do evento com Lula no Expominas, nessa segunda-feira (9/5), em meio ao impasse do PSD com o PT.





Neste momento, o desafio do ex-presidente Lula é garantir o espaço na chapa com o ex-prefeito Kalil, mas isso coloca em impasse a pré-candidatura do deputado federal Reginaldo Lopes (PT) ao Senado.



A resistência do PSD envolve Alexandre Silveira, preferido de Kalil para integrar a chapa Senado/Governo na campanha.





Mesmo com o impasse, Kalil foi acusado de dar o “dar bolo” no petista.





"Aqui em Minas Gerais ninguém dá bolo em amigo. Normalmente, é café quente e pão de queijo", escreveu Kalil, na manhã desta terça-feira (10/5), em resposta ao jornal O Globo.



O jornal carioca publicou reportagem com o título: "Sem acordo com o PSD de Minas, Lula deixa BH depois de tomar 'bolos' de Kalil".





O petista já se encontrou em outras ocasiões com o ex-prefeito da capital mineira para discutir a possível aliança.