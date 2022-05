Xingado por Lula em BH, Moro afirma: 'Lula, facínora é bandido'

AM









LEIA TAMBÉM: Lula: 'O facínora do Moro tem vergonha de andar nas ruas' “Vale para quem roubou o país, como as pessoas que você nomeou para a Petrobras. Eu prendi essas pessoas. Sei que você não gosta de policiais ou de quem cumpre a lei, mas você deveria explicar a roubalheira do Mensalão e do Petrolão durante o seu governo”, afirmou Moro.





Nessa segunda-feira (9/5), Lula relembrou a época em que foi preso pela Operação Lava-Jato. Disse que, agora, quem tem vergonha de sair às ruas são os membros da operação. “Hoje, quem está com vergonha de andar na rua é o facínora do Moro. Quem está com vergonha de andar na rua é o Dallagnol”, disse.





Ver galeria . 19 Fotos Pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de evento nesta segunda-feira (9/5), no Expominas, em Belo Horizonte (foto: Alexandre Guzanshe/EM D.A Press )



Durante discurso, Lula relembrou o que disse quando foi preso pela operação, em 2018. ”Eu já falei isso uma vez. Não adianta tentar matar o Lula. Porque eu sonharei pela cabeça de vocês", concluiu o petista.