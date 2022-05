Lula: 'O facínora do Moro tem vergonha de andar nas ruas'

O comício terminou pouco antes das 21h. O discurso do ex-presidente Lula foi marcado por críticas a Bolsonaro e apelo para os mineiros irem às urnas: %u201CNão é o Lula que vai acabar com o Bolsonaro. É o povo mineiro que vai acabar com ele%u201D. pic.twitter.com/IU9ht2PwY3