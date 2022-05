Em BH, Lula chama Bolsonaro de 'rei da mentira'

"Bolsonaro é o rei da fake news; o rei da mentira", disse Lula (foto: Alexandre Guzanshe) Pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez discurso inflamado em Belo Horizonte, nesta segunda-feira (9/5), a militantes petistas e líderes de partidos aliados. Ele chamou Jair Bolsonaro de "rei da mentira", disse que o presidente "representa o fascismo" e projetou "trabalho" para vencer a corrida ao Palácio do Planalto.





"Para ganhar as eleições, temos de trabalhar e visitar cada rua, loja, agência bancária, porta de fábrica, estação de trem e ponto de ônibus. Precisamos ficar nas ruas para conversar com as pessoas, porque nosso adversário mente sete vezes por dia. Ele é o rei da fake news; o rei da mentira", afirmou, durante evento no Expominas, na Gameleira.









Pré-candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Belo Horizonte hoje. Ele é esperado por apoiadores no Expominas onde deve fazer o primeiro discurso depois do lançamento da campanha. Confira a cobertura completa %uD83D%uDC47 pic.twitter.com/cH5CYjTIj9 %u2014 Estado de Minas (@em_com) May 9, 2022

"A gente não tem o direito de desanimar. A vitória desse cidadão foi um erro da política brasileira em 2018", assinalou.









Leia: Lula prega união em BH: 'Brasil virou pária'



As críticas a Bolsonaro permearam boa parte da fala de Lula. "Não emfrentamos um adversário qualquer, mas um adversário que representa a antidemocracia, o antiamor, a antipaz, o antidesenvolvomento. É um adversário que representa a ignorância e o fascismo".

Houve críticas, também, ao ex-juiz Sergio Moro, chamado por ele de "facínora".