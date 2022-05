PT: Reginaldo ganha bênção de Gleisi para ser candidato ao Senado

Reginaldo Lopes (dir.) deu um beijo em Lula durante ato em BH (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Senado é impasse em aliança Kalil-Lula

Pré-candidato ao Senado Federal, o deputado federal mineiro Reginaldo Lopes (PT) recebeu, nesta segunda-feira (9/5), a bênção oficial de Luiz Inácio Lula da Silva e Gleisi Hoffmann, presidente nacional petista. Eles estiveram juntos em um evento no Expominas, em Belo Horizonte, com lideranças das legendas que apoiam a participação de Lula na disputa presidencial.Reginaldo, que é líder do PT na Câmara dos Deputados, teve o nome gritado pelo público que foi ao evento. Ele chegou a ser chamado de "senador". O grito foi endossado por Gleisi, que teceu elogios ao colega."Não tenho dúvidas da sua capacidade, da sua liderança e do seu compromisso - não só com Minas, mas com o Brasil", falou.Em outras oportunidades, Reginaldo já havia ressaltado ser pré-candidato ao Senado . Hoje, porém, adotou tom ameno e transferiu a decisão a Lula."Se o senhor [Lula] compreender que nossa pré-candidatura ao senado vem para contribuir, garantir a vitória e o melhor palanque para o senhor, me coloco à disposição", disse.O evento foi prestigiado por lideranças mineiras de PT, PCdoB, PSB, Rede, PV, PSOL e Solidariedade. A apresentação da solenidade coube aos cantores Aline Calixto e Flávio Renegado. Gustavo Mendes, humorista famoso por imitar a ex-presidente Dilma Rousseff, também participou.O presidente do PT em Minas Gerais, Cristiano Silveira, projetou vitória da "democracia" sobre o "autoritarismo" no pleito deste ano."Mesmo diante do que estamos vivendo, o dia de hoje tem que significar esperança", assinalou ele, que é deputado estadual.

A disputa pelo Senado, neste momento, é um dos empecilhos para uma costura capaz de unir Lula e Alexandre Kalil, pré-candidato ao governo de Minas pelo PSD. Isso porque enquanto os petistas defendem Reginaldo, grande parte dos pessedistas vão trabalhar pela reeleição de Alexandre Silveira.

O "Beabá da Política"