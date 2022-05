Lula chega a BH em meio a impasse sobre apoio do PT a Kalil

O ex-presidente Lula visita Minas a partir desta segunda (9/5), com agenda em BH e outras cidades (foto: Nelson Almeida/AFP)





Relevância mineira

A ideia do PT é montar um palanque capaz de garantir o triunfo de Lula sobre Jair Bolsonaro (PL) em Minas. “Na cultura política, quem ganha em Minas, vence no Brasil. É difícil vencer no Brasil sem ganhar em Minas. O presidente combina duas coisas: o carinho e o afeto pelo estado e a importância de Minas na política brasileira”, afirma Cristiano.

Alianças da chapa

Lula e Kalil





No mês passado, o pessedista esteve rodeado por deputados petistas durante um evento em Pirapora, no Norte mineiro. “Lula e Kalil, já tiveram conversas e estão bem adiantados. Vamos trabalhar por Kalil governador e Lula presidente”, assinalou, na ocasião, o parlamentar federal Paulo Guedes.



Na sexta, circularam informações de que Lula teria cancelado as agendas em Minas. A equipe dele, porém, logo foi às redes sociais marcar presença. “Pode preparar o pão de queijo porque semana que vem tem Lula em Minas Gerais”. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, também confirmou a visita. “Não acreditem em boatos e notícia falsa. Nesta segunda, estaremos aí com Lula para conversar com os mineiros e as mineiras”. Para viabilizar o apoio a Kalil, uma das possibilidades cogitadas pelo PT é dar apoio informal ao pré-candidato ao governo . Assim, seria possível, por exemplo, manter Reginaldo na disputa pelo Senado. A união com o ex-prefeito de Belo Horizonte é encampada por líderes do partido. Na sexta, em Varginha, no Sul de Minas, ele esteve ao lado do deputado estadual petista Ulysses Gomes. Professor Cleiton, do PV, outra sigla da federação à esquerda, também compôs o grupo.No mês passado, o pessedista esteve rodeado por deputados petistas durante um evento em Pirapora, no Norte mineiro. “Lula e Kalil, já tiveram conversas e estão bem adiantados. Vamos trabalhar por Kalil governador e Lula presidente”, assinalou, na ocasião, o parlamentar federal Paulo Guedes.Na sexta, circularam informações de que Lula teria cancelado as agendas em Minas. A equipe dele, porém, logo foi às redes sociais marcar presença. “Pode preparar o pão de queijo porque semana que vem tem Lula em Minas Gerais”. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, também confirmou a visita. “Não acreditem em boatos e notícia falsa. Nesta segunda, estaremos aí com Lula para conversar com os mineiros e as mineiras”.

Embora Kalil ainda esteja no radar, interlocutores ligados ao partido aventaram ao Estado de Minas a possibilidade de apoio a uma eventual candidatura de Dinis Pinheiro (Solidariedade) ao governo. A união ao ex-presidente da Assembleia Legislativa, postulante ao Senado em 2018, ocorreria com as bênçãos de Lula. O ex-deputado estadual e Reginaldo Lopes chegaram a se reunir na semana passada.No plano nacional, o Solidariedade está no arco de alianças da chapa lulista, o que facilitaria eventual composição. Dinis, por sua vez, é tido como o principal quadro da agremiação de Paulinho da Força no estado. Apesar de haver quem mostre simpatia à ideia, outros petistas consultados pela reportagem não acreditam que composição do tipo tenha chances de vingar, há quem interprete o movimento como uma espécie de pressão aos pessedistas.No PSD, por sua vez, ainda há impasses claros. Segundo apurou o, Alexandre Silveira garantiu a aliados que teria a palavra de Lula de que Reginaldo não seria candidato ao Senado. Na última quinta, em BH, o substituto de Antonio Anastasia no Congresso Nacional lembrou que os deputados federais da sigla em Minas desejam apoiar Bolsonaro.“Há 60 dias ouço o PT falando do PSD, mas não vi ninguém do PSD tratando com o PT sobre uma coligação. Para ficar claro à sociedade: priorizamos o crescimento interno partidário. E só definiremos agora com quem caminharemos — e de que forma”, pontuou.