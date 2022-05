Petistas de Minas celebram fala de Lula: 'Defesa do país, democracia e paz'

Lula oficializou, neste sábado (7), sua pré-candidatura presidencial (foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

O ato que oficializou a pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República, neste sábado (7/5), foi celebrado por integrantes do PT mineiro. Agora, eles voltam as atenções para a agenda do líder petista no estado. Ele desembarca em Belo Horizonte na segunda (9).





Lula fez discurso em prol da retomada econômica do país , pregou a "soberania" nacional e mencionou o que chamou de "legado" do PT, citando ações como o "Minha Casa, Minha Vida" e o Programa Universidade Para Todos (ProUni). Ele aproveitou para enaltecer a união com Geraldo Alckmin (PSB) e pediu a construção de um "movimento amplo" para derrotar Jair Bolsonaro (PL) Para o deputado estadual André Quintão, líder da coalizão de oposição a Romeu Zema (Novo) na Assembleia Legislativa, o discurso de Lula conclama a paz. "Lula fez uma conclamação ampla em defesa da democracia e do estado de bem-estar social. Foi um discurso de união das pessoas de bem em defesa do país, da democracia e da paz", disse, aoPresidente do PT mineiro, o deputado Cristiano Silveira mencionou a canção "Lula lá", tema da campanha presidencial de 1989, e reapresentada neste ano, agora com a participação de artistas como Pabllo Vittar, Martinho da Vila, Lenine e Duda Beat."Foi lindo ouvir a nova versão do jingle de 1989 e sentir a mesma energia, esperança e vontade de mudar o país que nos une há tantos anos", afirmou.

Pré-candidato ao Senado Federal e líder do PT na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes defendeu a formação de um amplo cordão em torno de Lula. "Não cabe mais neutralidade. O que está em jogo é a democracia e a vida do nosso povo".



O movimento "Vamos Juntos pelo Brasil", encabeçado por Lula e Alckmin, pré-candidato a vice-presidente, tem, até este momento, o apoio de outras cinco legendas: PCdoB, Solidariedade, Rede Sustentabilidade, PSOL e PV.



"Lula traduziu o sentimento da parcela majoritária do povo: melhores condições de vida, harmonia, diálogo e tolerância", pontuou André Quintão.

Paulo Guedes, o outro, apoia 'lula com chuchu'



Durante o evento deste sábado, Lula e Alckmin brincaram com a combinação gastronômica entre a lula, o fruto do mar, e o chuchu. Isso porque o ex-governador de São Paulo é jocosamente chamado de "picolé de chuchu" por adversários políticos. "Com esse prato principal ninguém mais vai passar fome no Brasil", concordou o deputado federal Paulo Guedes (PT-MG).



Segundo Lula, o prato com chuchu será a receita "da moda" no Palácio do Planalto em 2023. Alckmin, por sua vez, garantiu que a combinação se tornará "hit culinário".

Vai ter LULA COM CHUCHU sim!

Lula em BH, Contagem e Juiz de Fora

A agenda de Lula em BH ocorre às 17h de segunda, no Expominas. Ele vai participar do lançamento da pré-candidatura de Reginaldo Lopes e vai aproveitar para "reforçar" sua participação na disputa presidencial. Minas será o primeiro de uma série de estados a receber eventos regionais sobre a pré-candidatura presidencial.



"Hoje foi a largada desse importante movimento de reconstrução do Brasil, que agora se espalha pelo país e sua primeira parada será em Minas Gerais. Na segunda-feira vamos abraçar esse projeto de união pelo Brasil em um grande evento em BH", projetou Cristiano Silveira.



Na terça, Lula vai a Contagem, cidade da prefeita petista Marília Campos. No dia seguinte, será a vez de Juiz de Fora, na Zona da Mata. O município é governado por Margarida Salomão, também do PT.