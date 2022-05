Lula quer 'movimento amplo' com partidos para vencer Bolsonaro

Palanque de Lula em São Paulo teve grande bandeira do Brasil (foto: NELSON ALMEIDA/AFP)

Ao lançar sua pré-candidatura à presidência da República, neste sábado (7/5), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o objetivo é construir uma frente ampla formada por "democratas" de diversas "origens e matizes". O objetivo, segundo ele, é encerrar o governo de Jair Bolsonaro (PL).

Lula diz que parceiro foi 'adversário leal'

"Queremos construir um movimento cada vez mais amplo de todos os partidos, organizações e pessoas de boa vontade que desejam a volta da paz e da concórdia ao nosso país", disse, em um centro de convenções de São Paulo (SP). movimento "Vamos Juntos pelo Brasil", encabeçado por Lula e Geraldo Alckmin (PSB) , pré-candidato a vice-presidente, tem, até este momento, o apoio de outras cinco legendas: PCdoB, Solidariedade, Rede Sustentabilidade, PSOL e PV."Queremos unir os democratas de todas as origens e matizes, das mais variadas trajetórias políticas, de todas as classes sociais e de todos os credos religiosos. Para enfrentar e vencer a ameaça totalitária, o ódio, a violência, a discriminação, a exclusão que pesam sobre o nosso país", falou o ex-presidente.Segundo Lula, a coalizão partidária formada no entorno dele não surgiu apenas para vencer a eleição. A ideia, frisou, é trabalhar pela "reconstrução e transformação" do Brasil.Por vídeo devido ao diagnóstico positivo para COVID-19, Alckmin disse que recebeu o convite de Lula como um "chamado à razão" . "Acima das disputas, algo mais urgente e relevante se impõe: a defesa da própria democracia", ressaltou.Em sintonia a Alckmin, Lula também falou sobre superar as divergências com o ex-tucano. "Tive em Alckmin um adversário leal. E estou feliz por tê-lo na condição de aliado, um companheiro cuja lealdade sei que jamais faltará - nem a mim, e muito menos a vocês e ao Brasil", lembrou.Ex-governador de São Paulo e filiado ao PSDB por anos a fio, Alckmin enfrentou Lula na eleição presidencial de 2006. "Somos de partidos diferentes, fomos adversários, mas também trabalhamos juntos e mantivemos o diálogo institucional e o respeito pela democracia", destacou o petista.