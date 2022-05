Aliados manifestam apoio à chapa de Lula-Alckmin em evento em SP

(foto: Reprodução/Twitter)

Neste sábado concluímos uma importante etapa da aliança politica com Lula. Agora, junto com o companheiro Mercadante, vamos trabalhar com as fundações partidarias no programa comum para reconstruir o Brasil pic.twitter.com/gJEf8HdKSY %u2014 Gleisi Hoffmann (@gleisi) May 7, 2022

Na espera do presidente @LulaOficial para iniciarmos um novo capítulo no país. #VamosJuntosPeloBrasil pic.twitter.com/JISC8fkoEq %u2014 Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) May 7, 2022

Aliados do ex-presidente Lula (PT) manifestaram na manhã deste sábado (07/05) o apoio ao lançamento da chapa com Geraldo Alckmin (PSB). O evento, que ocorre na cidade de São Paulo, inicia uma nova fase da corrida ao Planalto, com intensificação das viagens e eventos com palanque. O movimento foi batizado de "Vamos Juntos Pelo Brasil" e conta, além da participação do PT e do PSB (partido de Geraldo Alckmin), com o apoio do PSOL, PCdoB, PV, Solidariedade e Rede.Na ocasião, o senador Jean Paul Prates (PT-RN) afirmou que o lançamento da chapa de Lula e Alckmin marca a possibilidade do povo brasileiro voltar a sorrir, e que hoje é um dia especial. "Neste sábado começa a renascer as expectativas por dias melhores para o nosso povo, que tanto tem sofrido com o atual governo Bolsonaro", disse o senador, líder da minoria no Senado, em nota divulgada à imprensa. "Vamos juntos lutar para reconstruir o Brasil destruído pelo governo Bolsonaro. Vamos juntos trazer desenvolvimento sustentável, combustíveis mais baratos, defender nossas estatais e garantir mais emprego, educação e proteção social para nosso povo".A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), reforçou a importância da candidatura e em postagem em sua conta no Twitter disse que a partir de agora irá trabalhar com as fundações partidárias para "Reconstruir o Brasil". A publicação também contém foto da deputada com o ex-ministro Aloizio Mercadante, que participa da criação do plano de governo de Lula.O deputado Federal Paulo Pimenta (PT-RS) divulgou em suas redes sociais que está no lançamento da chapa. "O clima aqui no lançamento do movimento Vamos Juntos pelo Brasil é de esperança, de renovação".O deputado Bira do Pindaré (PSB-MA) também está no evento. "Lançaremos o movimento que vai reconstruir o Brasil; com Lula, Alckmin e a união das forças democráticas do país", disse em suas redes. Guilherme Boulos, do PSOL, foi outro a manifestar seu apoio. "Vamos juntos! O Brasil é mais forte que Bolsonaro!".