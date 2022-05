Alckmin: "Lula é um prato que cai bem com chuchu"

(foto: Reprodução/Youtube)

O pré-candidato a vice-presidente da República Geraldo Alckmin (PSB) afirmou neste sábado (07) que "lula é um prato que cai bem com chuchu", e que virará "um hit da culinária". A fala foi dada em discurso no lançamento da chapa encabeçada pelo ex-presidente Lula e do movimento Vamos Juntos Pelo Brasil, formado por sete partidos."Mesmo que muitos discordem da sua opinião, de que lula é um prato que cai bem com chuchu, que (o prato) venha a se tornar um hit da culinária", afirmou o ex-governador de São Paulo. A fala remete à rivalidade entre os dois políticos no passado: Lula costumava chamar Alckmin de "picolé de chuchu".O pré-candidato a vice discursou ao vivo por videoconferência, já que contraiu covid-19 e não pôde participar presencialmente. A fala de Alckmin fez acenos aos partidos que se uniram para apoiar Lula, e também aos parlamentares que, que demonstram seu apoio mesmo sem um posicionamento oficial de suas legendas."Estou triste de não podermos estar aí com vocês. Como tantos brasileiros, foi diagnosticado com covid, mas não fui pego desprevenido graças às vacinas e ao nosso sistema publico de saude".O lançamento oficial da chapa de Lula e Alckmin ocorre neste sábado (07) em evento no Expocenter Norte, em São Paulo. A pré-candidatura faz parte do movimento Vamos Juntos Pelo Brasil, composto por sete partidos: PT, PSB, PSOL, PV, PCdoB, Rede e Solidariedade.Estão presentes lideranças de movimentos sociais, de centrais sindicais, parlamentares dos partidos que compõem o movimento e também de legendas que ainda não declararam apoio a Lula, como o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB). Também estão no evento influenciadores e artistas.