Bolsonarista afirma ter sido agredido por petistas por protesto contra Lula

Manifestantes bolsonaristas se reúnem em frente ao Expominas (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

O advogado bolsonarista Erick Carvalho alegou ter sido agredido por militantes petistas durante uma manifestação contra o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), no Expominas, na região Oeste da capital mineira, na tarde desta segunda-feira (9/5).

"Estava com um grupo de amigos, manifestando contra a vinda do Lula em Minas, com faixas de 'Fora Lula', quando um grupo de petistas começou a partir para cima da gente com agressões. 'Não queremos vocês aqui, vão para a manifestação de vocês'. Tomaram nossa faixa e começaram a nos agredir", declarou Erick.

De acordo com ele, um homem foi até a sua direção e o agrediu. "Ele me deu um soco e fui para cima dele também, mas atrás de mim tinham mais três que me seguraram, começaram a me dar chutes e eu tive que correr", explicou o bolsonarista que disse ter acionado a polícia.

Advogado teria levado um soco de um militante do PT (foto: Erick Carvalho)

A reportagem doentrou em contato com a Polícia Militar para apurar sobre o ocorrido, mas não havia obtido retorno até a publicação deste texto.

Policiais militares teriam afastado manifestantes bolsonaristas (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

Lula realiza uma visita a Minas Gerais nesta semana. Ele está em Belo Horizonte para prestigiar o lançamento da pré-candidatura de Reginaldo Lopes (PT-MG) ao Senado e também se reuniu com representantes de setores sociais em um hotel da Região Centro-Sul da cidade. Amanhã, ele segue para Contagem, na Região Metropolitana de BH, e na quarta-feira vai até Juiz de Fora, na Zona da Mata.