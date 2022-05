Miguel Corrêa: 'Vitória do Ciro é ter Lula no governo do Brasil'

Corrêa em entrevista ao Política Cruzada (foto: Reprodução/TV Paranaíba/Record TV)

O pré-candidato ao governo de Minas Gerais pelo PDT, Miguel Corrêa, afirmou que “a vitória do Ciro é ter Lula no governo do Brasil”, sobre o cenário da campanha para presidente do Brasil. A declaração chama a atenção por se opor às críticas reservadas por Ciro Gomes, pré-candidato do PDT à presidência, ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



A entrevista foi veiculada neste domingo (8/5) no programa Política Cruzada, da TV Paranaíba, afiliada da Record TV em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Nele, o jornalista Danilo Caixeta perguntou a opinião de Corrêa sobre a performance de Ciro Gomes nas pesquisas eleitorais para o pleito deste ano.



Em seguida, Corrêa foi questionado pelo jornalista sobre a afirmação positiva em relação à vitória do candidato petista ser uma opinião dele ou uma visão do partido. Em sua resposta, o mineiro ressaltou qualidade que vê em Ciro e não chegou a atacar Lula.



“Acredito no poder que o Ciro tem de tirar o Brasil desse conflito e levar a gente para uma pauta nova de desenvolvimento, de geração de trabalho para pessoas, e essa é a defesa que farei. Mas não vou cuspir no prato em que eu comi, não vou desmerecer a história que tive, muito menos a história que o presidente Lula tem. Não farei jogo de torcida organizada, então é mais uma leitura do cenário político”, afirmou.



Minutos antes, Corrêa ressaltou que sua trajetória foi ligada ao PT e que sempre foi ligado ao ex-presidente, chegando a dizer que “Lula está para o Brasil assim como Nelson Mandela está para a África do Sul”. Mais à frente na entrevista diz ainda que Gomes é um nome capacitado para tirar a disputa presidencial da dicotomia Lula-Bolsonaro.



Ciro Gomes criticou Lula em sua passagem por Uberlândia, em fevereiro deste ano, quando o pedetista incluiu o ex-presidente em sua fala contra Jair Bolsonaro (PL). “Foi pela bela obra de Bolsonaro (a maioria de votos em Uberlândia)? Não foi. Foi uma proposta encantadora? Também não foi. Por qual motivo (Bolsonaro teve mais votos em Uberlândia)? A razão foi um protesto justo, embora completamente equivocado, contra a contradição econômica e contra ladroeira generalizada que tomou o centro do modelo de poder do Lula e do PT”, disse Ciro à época.