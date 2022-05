Ciro repudia ataque de bolsonaristas contra Lula: 'Militância raivosa'

AM

Ciro Gomes (PDT) (foto: CARL DE SOUZA/AFP) O pré-candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) repudiou os ataques sofridos pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na manhã desta sexta-feira (6/5), em Campinas, interior de São Paulo. Um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) cercou o carro do petista e gritou diversos xingamentos.





O pedetista também contou que foi atacado por apoiadores de Lula na Avenida Paulista, em São Paulo.



LEIA TAMBÉM: Em Campinas, carro de Lula é cercado por apoiadores de Bolsonaro Ciro usou as redes sociais para falar sobre o acontecimento. Ele relembrou o ataque que sofreu, também por bolsonaristas, em Ribeirão Preto (SP).O pedetista também contou que foi atacado por apoiadores de Lula na Avenida Paulista, em São Paulo.





Para ele, o ataque foi produzido por uma “militância raivosa e autoritária”.











“Repudio a tentativa de agressão física a Lula, em Campinas, produzida pela militância raivosa e autoritária de Bolsonaro. Eu sei bem o que é isso porque fui atacado por uma corja bolsonarista, em Ribeirão, e por um grupamento radical de prováveis lulistas, na Paulista”, disse.





O presidenciável aproveitou o contexto para criticar a polarização entre Lula e Bolsonaro. “Não surpreende que o clima de ódio, criado pela polarização raivosa e despolitizada que domina o país, comece a gerar estes lamentáveis incidentes”,afirmou.





“Ainda é hora de refletirmos e cobrarmos serenidade para evitar que o ambiente se torne insustentável”, concluiu.





O carro do ex-presidente foi cercado por manifestantes apoiadores do presidente depois que o petista tinha parado em um condomínio para almoçar em Campinas, São Paulo. Em vídeos divulgados nas redes sociais é possível ver os ataques. Além de atacar Lula, o grupo também xingou um segurança do ex-presidente que o acompanhava.