Pacheco defende urnas e descarta fraude: 'Tema superado'

Rodrigo Pacheco (PSD-MG) (foto: Pedro Gontijo/Senado Federal)

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), voltou a defender as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral nesta sexta-feira (6/5). Para Pacheco, o questionamento sobre uma possível fraude na legitimidade das urnas já foi “superado” no Brasil.