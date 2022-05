Kalil: 'Meu caminho é claro. Meu espectro não é do Bolsonaro'

Ex-prefeito de BH Alexandre Kalil falou sobre uma possível aliança com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

O ex-prefeito de Belo Horizonte e pré-candidato ao governo de Minas Alexandre Kalil (PSD) comentou, nesta sexta-feira (6/5), sobre uma possível aliança com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Kalil participou de uma entrevista à Rede Mais, afiliada da RecordTV.





Segundo o ex-prefeito, ele tem "caminho claro". "Meu espectro não é do Bolsonaro".





Ao falar sobre Lula, Kalil comentou os encontros com o petista e disse estar "livre" para escolher seu próprio caminho.



"Eu já encontrei com ele [Lula] várias vezes, temos muita agenda juntos. Agora, o nosso partido é muito eclético. Os deputados estão lá, tem benesses em Brasília que não me importa quais são, mas quem manda no meu partido é o presidente Gilberto Kassab. E quando conversei com ele, pedi a liberdade para escolher o meu caminho", afirmou.





O pré-candidato ao governo mineiro também falou sobre o impasse do PSD com o PT.





"Eu não posso fazer também que A, B ou C apoie o presidente Lula, como tenho também que ver como a cúpula que realmente manda no partido dá essa liberdade a todos. Então, isso não me incomoda e não é desafio, acho que cada um olha como quer", concluiu.





Boatos diziam que Lula poderia cancelar sua vinda a Belo Horizonte, que deve ocorrer na segunda-feira (9/5) para tentar conter a crise entre os partidos. Apesar disso, o PT confirmou a vinda do ex-presidente à capital de Minas.