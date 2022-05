Senado: deputado do PCdoB anuncia apoio a Silveira em detrimento ao PT

O deputado Celinho do Sinttrocel (foto) está em seu terceiro mandato na Assembleia de Minas (foto: Clarissa Barçante/ALMG)

Único representante do PCdoB na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o deputado estadual Celinho do Sinttrocel vai apoiar a pré-candidatura de Alexandre Silveira (PSD) ao Senado Federal. Eles se reuniram nesta sexta-feira (6/5) para tratar do tema. O PCdoB compõe a federação de partidos à esquerda liderada pelo PT. O pré-candidato a senador do grupo é o petista Reginaldo Lopes.Mesmo com a presença de uma pré-candidatura em sua coalizão, Celinho garantiu que caminhará ao lado de Silveira."Ele é arrojado e vai sempre lutar e representar Minas, lutando por nossas rodovias, quando foi diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit), e fazendo brilhante trabalho em favor da categoria dos trabalhadores em transportes rodoviários do Brasil e, em especial, Minas", disse.O comunista tem base eleitoral no Vale do Aço e carrega, em seu nome parlamentar, a sigla do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Coronel Fabriciano, que o alçou à vida pública.O apoio de Celinho foi comemorado por Silveira. "Não podemos colocar as cores acima dos interesses da população. O Brasil precisa de um trabalho harmônico, de uma sociedade mais unida, fraterna, justa e igual, diminuindo o fosso social", afirmou."Precisamos sair do debate ideológico para fazer um país mais justo", emendou o parlamentar.Silveira é senador desde o início deste ano. Ele substituiu o também pessedista Antonio Anastasia, que renunciou para ocupar assento no Tribunal de Contas da União (TCU). A chapa do PSD em Minas Gerais será puro-sangue: isso porque o pré-candidato ao governo é Alexandre Kalil. Agostinho Patrus, presidente da Assembleia, ocupará o posto de vice

Acordo PSD-PT tem impasse



Petistas mineiros desejam apoiar Kalil na disputa estadual, mas a costura passa, justamente, pelo Senado. O partido não abre mão de lançar Reginaldo Lopes, mas o PSD também bate o pé por Alexandre Silveira, que é presidente estadual da sigla. Em que pese uma recente conversa por telefone entre Luiz Inácio Lula da Silva e Kalil, Silveira disse que falar em aliança aos petistas, neste momento, é ser precipitado.



"Tem 60 dias que ouço o PT falando do PSD, mas não vi ninguém do PSD tratando com o PT sobre uma coligação. Para ficar claro na sociedade, priorizamos o crescimento interno partidário. E só definiremos agora com quem caminharemos e de que forma caminharemos. O coordenador da bancada federal [de Minas] é do nosso partido, o deputado Diego Andrade. Misael Varella, Subtenente Gonzaga... A maioria quer caminhar com o atual presidente da República", disse, ontem, citando a predileção de deputados federais do PSD mineiro por Jair Bolsonaro.

Conceder apoio informal a Kalil e, assim, manter a candidatura de Reginaldo Lopes, é uma das possibilidades analisadas pelo diretório estadual do PT.