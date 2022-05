Alexandre Silveira admite que há impasse em apoio do PSD a Lula em Minas

O senador Alexandre Silveira (PSD alegou que vários deputados do partido têm a intenção de caminhar com Jair Bolsonaro (PL) na eleição de outubro (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

O senador Alexandre Silveira (PSD) admitiu nesta quinta-feira (5/5) que há impasse sobre eventual apoio da legenda ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Minas Gerais. O parlamentar alegou que vários deputados do partido têm a intenção de caminhar com Jair Bolsonaro (PL) na eleição de outubro.





“Tem 60 dias que ouço o PT falando do PSD, mas não vi ninguém do PSD tratando com o PT sobre uma coligação. Para ficar claro na sociedade, priorizamos o crescimento interno partidário. E só definiremos agora com quem caminharemos e de que forma caminharemos. O coordenador da bancada federal é do nosso partido, o deputado Diego Andrade, Misael Varela, Subtenente Gonzaga... A maioria quer caminhar com o atual presidente da República”, afirmou o senador.

Pré-candidato do PSD ao governo do estado, o ex-prefeito de BH, Alexandre Kalil, recentemente conversou por telefone com Lula, mediado por Gilberto Kassab. A formação de uma aliança entre os partidos é vista como estratégica para que Kalil ganhe popularidade no estado numa disputa com Romeu Zema (Novo), mas a situação segue como incerta.





Alexandre Silveira esteve em Belo Horizonte para participar de um evento na Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH) para tratar de temas como a reforma tributária e de medidas de estímulo ao setor produtivo.





O impasse na coligação com o PT está justamente na escolha para a disputa de uma das cadeiras do senado: enquanto os petistas vão optar pelo nome do deputado federal Reginaldo Lopes, o PSD quer entrar na disputa com Silveira.









“Há muita especulação, mas nada foi definido acerca do destino do PSD de Minas Gerais. É importante ressaltar que isso será feito de forma democrática, ouvindo nossa bancada federal, estadual, que se tornou altamente consistente e volumosa. Tenho visto muita especulação, não há debate interno. Não sabemos onde caminhamos nas coligações”, afirmou Silveira.





“Um partido só sobrevive se respeitar a democracia interna. E nós faremos isso. Ouviremos a maior parte do partido. Tudo o que tem sido debatido é mais fruto de vontades pessoais do que a vontade”, completou.





Ele não definiu período certo para a formalização de coligações no estado: "O certo é que não há esse debate interno do PSD. Cada partido está fazendo seu debate do ponto de vista de seus interesses internos. Com o fechamento do prazo de filiação, começaremos a debater no nosso diretório qual caminho tomaremos na questão das coligações em Minas".