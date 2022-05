Diretor da CIA aconselha Bolsonaro a não interferir nas eleições

William Burns, diretor da CIA (foto: AFP / POOL / Al Drago)

William Burns, diretor da Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, teria aconselhado integrantes do governo a pedirem ao presidente Jair Bolsonaro (PL) que pare de levantar dúvidas sobre a integridade do sistema eleitoral do Brasil.









A reportagem do Correio Braziliense entrou em contato com a Secom e com a Embaixada dos EUA e aguarda resposta.