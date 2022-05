Bolsonaro debocha de Anitta e DiCaprio: 'É preciso dar o exemplo'

Bolsonaro debocha de parceria entre Anitta e Leonardo DiCaprio (foto: Agência Brasil/Reprodução/Instagram/AFP) Menos de um mês após ser bloqueado nas redes sociais pela cantora Anitta , o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a responder a artista na madrugada desta quarta-feira (4/5). A voz de “Girl From Rio” contou que esteve com o ator de Hollywood, Leonardo DiCaprio, e conversaram sobre a Floresta Amazônica, dizendo que ele sabe mais sobre o assunto do que o próprio presidente brasileiro. O chefe do Executivo tirou print dos tuítes, já que não pode citá-los diretamente, e debochou da parceria entre os artistas.





Então eu conto... ontem eu passei horassss com o @LeoDiCaprio falando sobre a importância dos jovens tirarem seu título de eleitor. Esta na reta final. Vocês sabiam que ele sabe mais sobre a importância da nossa floresta Amazônica do que o presidente do Brasil? Pois sabe %u2014 Anitta (@Anitta) May 3, 2022





“Aí papo vai papo vem... trocamos contato e ele se colocou a disposição pra eu pedir o que for necessário. (Não levem pro mau sentido pq não tinha ninguém flertando com ninguém). A primeira coisa que pedi foi permissão pra contar essa fofoquinha pra vocês”, continuou a artista.





Ela ainda negociou com seus quase 17 milhões de seguidores no Twitter que vai soltar mais informações dessa nova amizade com o ator depois que passar o prazo para tirar o título de eleitor, nesta quarta-feira (4/5). “Eu tenho outras ideias do que pedir. Mas só vou fazer isso se depois que passar o prazo pra tirar o título eu ver que muito mais gente fez seu documento. Fechado? Vambora você eu e @LeoDiCaprio salvar esse país?”, brincou fazendo referência à fala da influenciadora Jade Picon, que viralizou durante o Big Brother Brasil.

do que pedir. Mas só vou fazer isso se depois que passar o prazo pra tirar o título eu ver que muito mais gente fez seu documento. Fechado? Vambora voce eu e @LeoDiCaprio salvar esse país? %u2014 Anitta (@Anitta) May 3, 2022





Bolsonaro, no entanto, não gostou das críticas e da parceria entre Anitta e Leonardo Dicaprio e foi nas redes sociais responder. “Fico feliz que tenha falado com um ator de Hollywood, @Anitta, é o sonho de todo adolescente. Eu converso com milhares de brasileiros todos os dias. Não são famosos, mas são a bússola para nossas decisões, pois ninguém defende e sabe mais sobre o Brasil do que seu próprio povo”, debochou.

“Justamente por sabermos da importância da natureza que Deus nos deu, em especial da NOSSA Amazônia, temos a matriz energética mais limpa entre os países do G20 e mantemos mais de 60% da nossa vegetação nativa intacta. Ninguém preserva mais que nós! Talvez o Leo não saiba disso”, ironizou Bolsonaro.

- Justamente por sabermos da importância da natureza que Deus nos deu, em especial da NOSSA Amazônia, temos a matriz energética mais limpa entre os países do G20 e mantemos mais de 60% da nossa vegetação nativa intacta. Ninguém preserva mais que nós! Talvez o Leo não saiba disso. %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 4, 2022

“Que bom que concordam comigo sobre incluir os jovens nas decisões dos rumos do país. Certamente também concordam que aqueles que escolhem o caminho do mal, do homicídio, do estupro, também são maduros para responder pelos seus atos. Grandes poderes, grandes responsabilidades”, afirmou.





“Espero que a Anita tenha aproveitado a oportunidade para aconselhar Leo a abrir mão de seus jatinhos e iate. Esses veículos soltam mais CO2 na atmosfera em um dia do que dezenas de famílias brasileiras em um mês. Antes de sair dando lição, é preciso dar o exemplo. Boa noite!”, concluiu.