Após ser chamado de subcelebridade por Anitta, Bolsonaro diz: 'Não sou eu'

Bolsonaro e Anitta discutem nas redes sociais (foto: Redes Sociais/Reprodução) Depois de ter sido chamado de “subcelebridade” pela cantora Anitta, o presidente Jair Bolsonaro (PL) respondeu, nesta quarta-feira (9/3), dizendo que “não era ele” o pseudo famoso.

A briga entre os dois começou depois que o chefe do Executivo federal fez um post durante a madrugada, que dizia que não assistia ao BBB 22, reality da TV Globo, “por ser muito ruim”.





“Não assisto BBB22. Muito ruim. Boa noite a todos!”, escreveu Bolsonaro às 3h34.





De forma irônica, Anitta respondeu à postagem do chefe do Executivo: “É presidente ou subcelebridade?”.





"Bem, meus fãs estão perguntando pra mim se eu sou subcelebridade… mas eu sou só eu né… presidente é babado”, escreveu a cantora.

A mensagem do presidente foi postada algumas horas depois de a influenciadora Jade Picon ser eliminada do BBB22 ao enfrentar o ator Arthur Aguiar e a professora Jessilane, com 84,93% dos votos.