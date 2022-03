Depois de Bolsonaro criticar o BBB, Anitta ironiza: 'É subcelebridade?'

AM

Anitta discute com Bolsonaro nas redes sociais (foto: Joe Buglewicz / AFP ) Anitta respondeu uma postagem do presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta quarta-feira (9/3). A cantora ironizou o post da madrugada do chefe do Executivo federal, que dizia que não assistia ao BBB 22, reality da TV Globo, “por ser muito ruim”.

“Não assisto BBB22. Muito ruim. Boa noite a todos!”, escreveu Bolsonaro às 3h34.





De forma irônica, Anitta respondeu a postagem do chefe do Executivo: “É presidente ou subcelebridade?”.





"Bem, meus fãs estão perguntando pra mim se eu sou subcelebridade… mas eu sou só eu né… presidente é babado”, escreveu.



A mensagem do presidente foi postada algumas horas depois que a influenciadora Jade Picon foi a sétima eliminada do BBB ao enfrentar o ator Arthur Aguiar e a professora Jessilane, com 84,93% dos votos.