Bolsonaro 'concorda' com Anitta sobre bandeira do Brasil e retuíta cantora

A cantora Anitta foi retuitada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), neste sábado (16/4). Ela escreveu que a bandeira do Brasil e suas cores pertencem aos brasileiros, "representam o Brasil em geral". A cantora Anitta foi retuitada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), neste sábado (16/4). Ela escreveu que a bandeira do Brasil e suas cores pertencem aos brasileiros, "representam o Brasil em geral".





"Ninguém pode se apropriar do significado das cores da bandeira do nosso país", finalizou. Bolsonaro concordou com a cantora e publicou 22 bandeiras, fazendo alusão ao PL, sua nova legenda.





A resposta do chefe do Executivo à cantora até as 16h44 já contava com 862 retweets, 255 tuítes com comentários e 6.323 curtidas.





Coachella

Anitta foi um dos assuntos mais comentados das redes sociais ao levar o Brasil para o palco do Coachella, evento que aconteceu na Califórnia na noite de sexta-feira (15/4). Ela estava vestida para o show de verde e amarelo e chegou ao palco, com um cenário de favela, de moto.





Logo na abertura, o astro do rap Snoop Dogg apareceu e cantou Onda Diferente junto com a brasileira. Outro feat foi com a rapper Saweetie, que participou do evento ao cantar o hit Faking Love com Anitta.





A cantora costuma mostrar posição contrária ao presidente nas redes sociais. Em janeiro, incentivou o coro da plateia de um ensaio de show no Rio de Janeiro contra Bolsonaro. Também se manifestou quando ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proibiu atos políticas no Lollapalooza.