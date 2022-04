Anitta bloqueia Bolsonaro no Twitter: 'Vai catar o que fazer, vai'

Anitta usou roupa com cores da bandeira do Brasil em sua apresentação (foto: Instagram/reprodução)











Em sua apresentação no festival de música Coachella, na California, Anitta usou uma roupa com as cores da bandeira do Brasil.





Também pelo Twitter, a cantora comentou a escolha. "A bandeira do Brasil e as cores da bandeira do Brasil pertencem aos BRASILEIROS. Representam o BRASIL em GERAL. NINGUÉM pode se apropriar do significado das cores da bandeira do nosso país. Fim".





Bolsonaro, então, compartilhou o tweet da cantora. "Concordo com a Anita (sic)".





A cantora chegou a responder o presidente. "Ai garoto, vai catar o que fazer, vai".