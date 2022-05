Justiça Eleitoral bate recorde de cadastros em último dia de regularização

Eleitores e eleitoras tiveram até às 23h59 dessa quarta-feira (4/5) para regularizar ou tirar o título de eleitor (foto: Divulgação/TRE-MG) Depois de muitas campanhas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a regularização e emissão do título de eleitor, a Justiça Eleitoral (JE) teve mais de 8 milhões de atendimentos nos últimos 31 dias, tendo superado a marca histórica de atendimento nas últimas horas da data final do fechamento do cadastro eleitoral de 2022.

Ao todo, foram 8.553.519 milhões de pedidos no último mês, sendo 4.550.465 de forma presencial e 4.003.054 milhões de solicitações feitas de forma virtual pelo Título Net. O prazo para cadastro ou regularização se encerrou nessa quarta-feira (4/5), às 23h59.





Desde a última segunda-feira (2/5), os sistemas da JE tiveram grande número de acessos. Conforme as informações, nessa quarta-feira, às 13h39, foi registrado o recorde de acessos simultâneos, com 345 mil pessoas conectadas ao mesmo tempo.





Em função do alto volume de solicitações nessa reta final do cadastro eleitoral, a JE priorizou os atendimentos no Título Net e no sistema Elo. Assim, serviços como os do e-Título, que não afetam a retirada do documento nem a regularização do cadastro de eleitor, ficarão fora do ar até esta quinta-feira (5/5).





De acordo com o TSE, todos os eleitores e eleitoras que solicitaram a emissão, transferência ou regularização do título até as 23h59 desta quarta-feira (4/5) terão os pedidos analisados no tempo necessário.





O andamento da solicitação pode ser acompanhado pela internet na página do TSE





O tribunal ressalta que é necessário aguardar a análise dos dados. O prazo de resposta é de até um mês.





De acordo com o calendário eleitoral, o TSE divulgará no dia 11 de julho, na internet, o quantitativo final de eleitores e eleitoras aptos a votar, por município, em 2022, bem como o detalhamento e o perfil do eleitorado brasileiro.