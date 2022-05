Último dia para tirar título de eleitor é de movimento nos cartórios de BH

Movimento intenso no cartório eleitoral da Av. do Contorno, n° 7038, em BH no último dia para regularizar o título de eleitor









Apesar das filas, quem procurou o cartório eleitoral garante que o atendimento está rápido. Laís relata que não ficou muito tempo na fila, e com cerca de 30 minutos foi atendida e terminou todo o processo. Para ela, o atendimento presencial é uma opção segura para aqueles que estão com dificuldades para efetuar o procedimento de forma virtual.





Laís precisava alterar o nome no título de eleitor e com meia hora resolveu todo o processo (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Muita gente deixou para última hora, o que fez com que o portal do Título Net ficasse instável. Desde segunda-feira (02/5), usuários nas redes sociais relatam queda no sistema ou lentidão para carregar a página. No estado, cerca de 1,2 milhão de mineiros precisam regularizar o documento.





Em Belo Horizonte, nesta quarta-feira os cartórios funcionam de 8h às 17h, em cinco unidades:





Avenida do Contorno, 7.038 - Lourdes

Rua Padre Pedro Pinto, 5020 - Mantiqueira

Rua Padre Pedro Pinto, 4946 - Mantiqueira (Venda Nova)

Av. Prudente de Morais, 320. Cidade Jardim

Rua Alcindo Vieira, 67 - Barreiro





Ao final do dia 4 de maio, o sistema de cadastramento será fechado e só é reaberto após o período eleitoral, no dia 8 de novembro. Os documentos necessários para a regularização do título são o de identificação oficial com foto e comprovante de endereço atualizado. Jovens que pretendem emitir o título, do sexo masculino, ainda devem apresentar o certificado de alistamento militar.

Além da obrigatoriedade, a gente quer dar o voto para não cair no erro de colocarem alguém lá que a gente não concorda. Depois não dá nem pra reclamar, pois não votou. Laís Ramos, funcionária pública







Além da regularização do título para o caso de ausência em eleições anteriores, podem alterar o documento aqueles que estarão fora do domicílio eleitoral ou que mudaram de endereço, assim como quem deseja incluir o nome social.





Para solicitar a transferência, é necessário que o eleitor resida há pelo menos três meses no novo local e não tenha transferido ou tirado a primeira via do documento nos 12 meses anteriores. É preciso que se tenha em mãos comprovante de residência atualizado e documento de identificação oficial com foto, tanto no procedimento virtual, quanto presencial.