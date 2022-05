Davi Alcolumbre é internado em Brasília com 'fortes dores abdominais'

Davi Alcolumbre (União-AP) (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado) O senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) deu entrada em um hospital de Brasília com fortes dores abdominais no fim da tarde desta sexta-feira (6/5). Por recomendação médica, o ex-presidente do Senado está sendo transferido para São Paulo, onde será assistido pela equipe médica coordenada pela cardiologista Ludhmila Hajjar, do InCor.





A informação foi dada pela assessoria do parlamentar. O senador tem 44 anos e exerce mandato desde 2014. Entre 2019 e 2021, presidiu o Senado Federal e o Congresso Nacional. Atualmente, Alcolumbre preside a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado — a mais importante da Casa, por onde passam todas as decisões legislativas.