Duda Salabert: eleição deste ano pode ser a mais violenta do Brasil

Duda acredita que eleição em 2022 eleição vai ser a mais importante da história do Brasil (foto: Túlio Santos / DA Press)



Reportagem:

Guilherme Peixoto

Benny Cohen

Márcia Maria Cruz



Leia mais no uai.com.br/ em.com.br



SE INSCREVA EM NOSSO CANAL NO YOUTUBE!



Siga o Portal UAI nas redes sociais:

Instagram - @estadodeminas

Twitter - @portalUai / @em_com

" />

A vereadora Duda Salabert (PDT), recordista de votos em Belo Horizonte, acredita que a eleição deste ano será "a mais violenta da história" do país. Segundo ela, a polarização e a falta de diálogo seriam os principais fatores para o crescimento das agressões em comparação com os pleitos anteriores."O Brasil está entre os países que mais tem homicídios no contexto de eleição. Tentaram matar o presidente Jair Bolsonaro e nós tivemos Marielle Franco assassinada (em 2018)", relembrou Duda.Apesar do cenário violento que se aproxima, a vereadora do PDT descarta a possibilidade de abandonar a política. "Para nós travestis transexuais a política não é opção, ela é sina. A minha existência por si só, é política", definiu.No podcast "EM Entrevista", do Estado de Minas e do Portal Uai, Salabert também comentou sobre o cenário da violência política contra as mulheres e trans."A maior violência é aquela silenciosa que é difícil a gente explica qual é, por que não vai ter prova mas nós sabemos que é violência. Por meio de olhares que nos erotificam, hipersexualizam e ridulizaram. Pequenos risos que tentam discredibilizar ou então (as pessoas) que viram para o lado para não nos ouvir porque acham que não temos o que contruibir por sermos mulheres, pessoas travesti transsexual, ou negros e negras." disse a vereadora.

Em seguida, reafirmou o compromisso de cobrar por direitos e defender a luta das trans para conquistar a categoria de humanidade. Ela destaca entre as principais pautas o respeito, a identidade e o acesso a um banheiro devido.

"O STF está há 6 anos discutindo qual banheiro vou usar. Por que se eu for no (sic) banheiro masculino, nós recebemos inúmeras violências lá. Devido ao preconceito que está cristalizado no imaginário popular. Se eu for no banheiro feminio eu sou arrancada pelo cabelo." completou.



Duda acredita que 2022 será de grande importância para mudar este cenário. "Essa eleição vai ser a mais importante da história do país, desde a sua redemocratização. Porque nós temos que propor algo que de fato mude as estruturas do Brasil e inclua toda a sociedade", destaca Salabert.



A parlamentar foi a convidada desta semana do EM Entrevista, videocast do Estado de Minas e do Portal Uai. Durante os 55 minutos de conversa, ela falou sobre representatividade trans, participação das minorias nos espaços políticos e mineração na Serra do Curral. E aproveitou o bate-papo para tecer críticas a Romeu Zema (Novo) e, inclusive, a colegas de partido. Assista a entrevista na íntegra: