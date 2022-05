Duda: 'Reeleição de Bolsonaro pode significar a minha morte'

Duda Salabert prefere Ciro Gomes (PDT) nas eleições presidenciais, mas não descarta apoiar outro nome para prevenir sua vida. (foto: Reprodução/Youtube)

Professora, mulher trans e vereadora mais votada da história de Belo Horizonte, Duda Salabert (PDT) sabe o peso dos 37.613 votos que recebeu. Primeiro, porque representa um grupo social em que 90% dos integrantes tem a prostituição como fonte de renda — segundo a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra). Segundo, porque prometeu plantar uma árvore para cada voto conseguido. E, embora tenha feito nascer cerca de 3,5 mil delas, diz que está no “SPC das árvores”.





A vereadora de Belo Horizonte Duda Salabert (PDT) afirmou que a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2022, pode significar a morte dela.Em entrevista ao, Salabert também disse preferir Ciro Gomes (PDT) nas eleições presidenciais, mas não descartou apoiar outro nome do campo progressista, como o ex-presidente Lula (PT), para prevenir sua vida."O que estou discutindo é a minha vida. A reeleição do governo Bolsonaro pode significar a minha morte. Seja que (sic) as ameças me assassinem de fato, seja por suicídio ou por meio da violência na rua. E quando falo minha (vida), é dos grupos no qual faço parte também. Então, é uma eleição de vida ou morte", disse a vereadora.Em seguida, reafirmou o compromisso de eleger um candidato do campo da esquerda nas eleições de 2022. "Nós temos que eleger alguém do campo progressista, que seja o Ciro, Lula, alguém do campo progressista. A minha preferência, hoje, é para o Ciro Gomes, porque do ponto de vista econômico é a postura mais à esquerda. Mas nós temos três meses ainda para discutir, ainda é muito precoce a gente tomar uma posição", completou Duda.A parlamentar foi a convidada desta semana do, videocast doe do. Durante os 55 minutos de conversa, ela falou sobre representatividade trans, participação das minorias nos espaços políticos e mineração na Serra do Curral. E aproveitou o bate-papo para tecer críticas a Romeu Zema (Novo) e, inclusive, a colegas de partido.Assista a entrevista na íntegra: