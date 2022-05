Ex-prefeito de Lavras tem contas rejeitadas pelo TCE-MG e Câmara Municipal

Câmara Municipal de Lavras rejeita contas de ex-prefeito (foto: José Roberto Mota / divulgação)



"Em 2001, Lavras sofreu com os estado de calamidade por causa das chuvas e, em 2002, Carlos Alberto precisou abrir creditos extraordinários para as despesas com a chuva no ano anterior. Só que o Tribunal de Contas entendeu que esses créditos foram abertos sem autorização da Câmara Municipal", explica o advogado de defesa, Paulo Luciano de Oliveira.



O políitco teve as contas rejeitadas por 10 vereadores. Cinco votaram contra o parecer do TCE e dois se abstiveram.

Carlos Alberto Pereira pretende se candidatar ao cargo de deputado federal (foto: Arquivo Pessoal) "O julgamento das contas foi ilegal porque não garantiu a Carlos Alberto o direito de defesa. Vamos impetrar um mandado de segurança para anular a votação", afirma a defesa.



"As contas foram rejeitadas, o que não significa, diretamente, inelegibilidade. A inelegibilidade ainda nao foi declarada pelo TRE e, de acordo com nosso entendimento, nem será declarada", ressalta o advogado.