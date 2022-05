Comissão convida ministro da Previdência para discutir impasse da greve do INSS (foto: INSS/REPRODUÇÃO) A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovou, em reunião deliberativa nesta terça-feira (10/5), o requerimento 10/2022 do deputado federal Bira do Pindaré (PSB-MA) para a convocação do ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, a fim de prestar esclarecimentos sobre a greve dos peritos e servidores do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). A categoria está parada há mais de 30 dias — desde 23 de março.









A data acertada foi 31 de maio, mas Bira do Pindaré considerou longe. O deputado federal Mauro Nazif (PSB-RO) e o presidente da comissão, Leônidas Cristino (PDT–CE), disseram que hoje, às 14h, ocorreria uma reunião com o ministro da Previdência e com o presidente do INSS, Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano. Além de falar sobre a categoria, o presidente levaria a queixa do requerente sobre a data para tentar antecipar para 24 de maio.





A reunião desta manhã contava com servidores que faziam pressão para que medidas fossem tomadas pelos parlamentares diante dos impasses do governo federal em conceder reposição salarial dos últimos três anos.





O autor do requerimento, o deputado Bira, ainda destacou que a manutenção da greve se dá pela falta de uma resposta efetiva do governo às demandas dos servidores e que a situação afeta os cidadãos nas filas dos INSS. "Nessa sessão foram ditos números que divergem [sobre a fila de espera para a perícia e para a concessão do benefício previdenciário], mas o que sabemos é que há brasileiros na fila do INSS que não conseguem ser atendidos pelo desmonte desse país", criticou.









Demandas

O parlamentar ainda leu a lista com as demandas dos servidores. “Fim do adicional de metas para o teletrabalho, do reajuste dos salários ao auxílio alimentação, jornada de 30 horas semanais para o atendimento, para rediscussão da processo de trabalho, da ampliação da campanha que rehumaniza o INSS, database”, elencou. Para o deputado, conversar com o ministro é uma saída já que o presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo ele, não é aberto ao diálogo.





Ao Correio, o deputado afirmou, antes da sessão deliberativa, que o objetivo do convite é saber qual a postura do governo diante da situação. “O governo não pode ficar na inércia, na negligência, no descaso. Nossa tentativa é fazer o governo sentar à mesa para solucionar esse impasse”, destacou Bira do Pindaré.