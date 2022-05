Pesquisa Genial/Quaest: governo Bolsonaro é negativo para 46% dos eleitores

(foto: Alan Santos/PR)



O percentual é o melhor desde setembro de 2021 e está em queda em relação aos últimos levantamentos. Em novembro, a avaliação negativa estava em 56%. pesquisa da Quaest/Genial, divulgada nesta quarta-feira (11/5) , aponta que 46% dos eleitores avaliaram o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) como negativo.O percentual é o melhor desde setembro de 2021 e está em queda em relação aos últimos levantamentos. Em novembro, a avaliação negativa estava em 56%.





A avaliação negativa é maior do que a positiva em todas as regiões do país, todas as idades (acima dos 16 anos), todas as escolaridades e desde quem recebe até dois salários mínimos e também quem recebe acima de cinco salários mínimos. Apenas entre os evangélicos, o percentual de avaliação positiva (36%) ultrapassa o índice negativo (32%).





Evangélicos avaliam governo Bolsonaro como positivo





O levantamento foi realizado entre os dias 5 e 8 de maio e contou com dois mil entrevistados com 16 anos ou mais. O nível de confiabilidade é de 95% e a margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais.