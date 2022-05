Ao lado de Osmar Terra, Bolsonaro ironiza: 'Nada de ficar em casa'

AM

O ex-ministro Osmar Terra ao lado do presidente Jair Bolsonaro (foto: ALAN SANTOS/PR)



O médico negacionista e ex-ministro Osmar Terra gravou um vídeo ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL), falando que brasileiros “nunca devem ficar em casa”.

Os dois participaram da Fenasoja, em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, no último sábado (7/10). O vídeo, gravado na viagem de volta dos dois, foi divulgado nesta terça-feira (10/5).





Nas imagens, Bolsonaro agradece o carinho dos apoiadores. “Só quem estava lá (na Fenasoja) sabe como foi”, disse o presidente. Durante a visita à cidade, o presidente participou de uma motociata.





Ao falar sobre a festa dos apoiadores, Terra questiona Bolsonaro: “Nunca ficar em casa, né, presidente?”, disse.





Em seguida, Bolsonaro responde: “Não. Nada de ficar em casa. E outro médico tem que ter autonomia para medicar”, disse.





Em resposta, Omar brinca: “Isso vai ficar para sempre marcado na história da cidade”.





