Candidato a deputado pelo PT, intérprete de Dilma quer 'jogar o lixo fora'

Há mais de 10 anos, comediante Gustavo Mendes interpreta a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) (foto: Gustavo Mendes/Facebook/Reprodução)

Conhecido nacionalmente por imitar a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), o humorista Gustavo Mendes usou suas redes sociais nesta terça-feira (10/5) para anunciar sua pré-candidatura à Câmara dos Deputados pelo Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais.

“Dias atrás, o próprio presidente Lula me ligou e me fez um convite para ser pré-candidato a deputado federal por Minas Gerais. Eu pensei muito e, sinceramente, não dá pra recusar o convite do Lula. O Brasil está muito estragado por essa criatura que está na Presidência, e o novo presidente vai precisar de muita ajuda lá no Congresso para limpar a casa e jogar o lixo fora”, afirma o ator.

Conforme o comediante, os mais de 10 anos interpretando Dilma Rousseff serviram de base para que ele entendesse “como a política afeta o dia a dia da vida das pessoas”. “Com meus shows, eu ando por todo o Brasil e conheço de perto as angústias e os sonhos dessas pessoas. Especialmente daquelas que, como eu, são vítimas da intolerância e do preconceito”, afirmou.

Para além da personagem petista embalada, muitas vezes, pela crítica ácida e debochada ao atual governo, Gustavo Mendes se posiciona com frequência contra a gestão de Bolsonaro à frente do Executivo nacional. Nessa segunda-feira (9/5), por exemplo, o ator lembrou quando Lula disse que Bolsonaro não gosta de gente

“Isso não é verdade. Ele gosta de gente. O problema é que ele gosta só daqueles quatro filhos esquisitos dele – todos com suspeita de envolvimento em atividades criminosas (...). Ele gosta de odiar, tumultuar e espalhar mentiras. Além disso, ele gosta de armas, leite moça e jet ski. Ah, tem a cloroquina também”, ironizou.

“Tirando os filhos, ele odeia todo mundo: artistas, indígenas, trabalhadores, pretos, homossexuais e, principalmente, mulheres. E, se bobear, até a filha, que foi uma fraquejada. Por isso que ele não mostra a menor empatia pelos milhões de desempregados, famintos e aqueles que morreram por causa da COVID em decorrência da falta de vacinas que ele não comprou. Nenhum desses milhões de brasileiros é, afinal de contas, filho dele”, finalizou.

Vitória contra bolsonaristas na Justiça

Estado de Minas em 10 de março deste ano, a A forte oposição ao governo Bolsonaro já rendeu até processo contra o ator. Conforme mostrou reportagem doem 10 de março deste ano, a Justiça negou o pedido de indenização por dano moral contra o humorista feito por dois espectadores que foram a um show do ator, em 2019, no município de Teófilo Otoni, na região mineira do Vale do Mucuri.

O comediante respondia a ações ajuizadas pelos bolsonaristas que estavam na plateia e ficaram incomodados com as críticas feitas pelo ator ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ao dar a sentença negando o provimento, o juiz Renzzo Giaccomo Ronchi, do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Teófilo Otoni, ressaltou que “a sátira, ainda que ácida, deve ser protegida porque, no fundo, é da liberdade de expressão que se está cuidando”.