Pesquisa Genial/Quaest: Lula mantém diferença sobre Bolsonaro

Lula mantém estabilidade na frente com 46% e Bolsonaro atrás com 29% nas pesquisas (foto: Divulgação/Lula/José Dias/PR)

A pesquisa Genial/ Quaest de maio, divulgada nesta quarta-feira (11/5), aponta que o pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua com uma folga em relação ao segundo colocado, o presidente Jair Bolsonaro (PL), nas intenções de voto. O petista está na frente com 46% das intenções, enquanto o chefe do Executivo, que tenta reeleição, está com 29%. Ao mesmo tempo, cresce o percentual de eleitores que querem uma terceira via, 22%.