Lula pede ao PT mineiro para manter esforços por união com Kalil

A reportagem do EM registrou a saída de Gleisi Hoffman, presidente nacional petista, que participou da reunião (foto: Marcos Vieira/EM/D.A press ) Apesar dos impasses que podem dificultar a composição, o Partido dos Trabalhadores (PT) vai seguir trabalhando para viabilizar a união entre Luiz Inácio Lula da Silva e Alexandre Kalil (PSD) em Minas Gerais. Nesta terça-feira (10/5), Lula pediu aos petistas mineiros que dirijam esforço para atrair Kalil a uma ampla aliança . O recado foi dado durante reunião que começou no fim da tarde, em um hotel na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.





Estado de Minas. Embora nomes de outros partidos tenham se oferecido O encontro não serviu para bater o martelo sobre os rumos do PT em Minas, mas deixou recado claro, segundo participantes do bate-papo contaram ao. Embora nomes de outros partidos tenham se oferecido para dar palanque a Lula, Kalil é a prioridade.





Neste momento, a avaliação no PT é que a aliança está emperrada por causa de fatores ligados ao PSD. O partido de Kalil quer disputar o Senado Federal com Alexandre Silveira; os petistas, por sua vez, têm a pré-candidatura de Reginaldo Lopes.









Interlocutores ouvidos pela reportagem apontam que, para o PT, não há problemas em um palanque com dois candidatos ao Senado – Reginaldo e Alexandre Silveira. O PSD, no entanto, precisa aceitar a condição.





"Queremos uma construção ampla de apoio a Lula em Minas – isso inclui o diálogo com Kalil. E continuaremos a construção de nossa pré-candidatura ao Senado", afirmou Cristiano Silveira.

"Discussão de cenários"

A reunião teve a participação de nomes nacionais do PT, como o ex-ministro Aloizio Mercadante. Depois, em meio ao vaivém de pessoas no saguão do hotel, surgiu Gleisi Hoffman, presidente nacional petista e deputada federal pelo Paraná.





Segundo Odair Cunha (PT-MG), parlamentar federal, o encontro foi oportunidade para "discutir os cenários" eleitorais no estado.





"Nesses cenários, o que está colocado é que vamos continuar trabalhando pela viabilização da aliança com Alexandre Kalil", assegurou.





Ontem, houve um jantar da cúpula petista na casa do ex-ministro Walfrido dos Mares Guia, na Região Sul de BH. Mais cedo, houve ato partidário no Expominas – Kalil não esteve lá. O PSD também não enviou representantes à primeira agenda de Lula em BH, no fim da manhã de ontem, quando ele recebeu líderes de partidos que devem caminhar ao lado dele na disputa presidencial





Hoje, o ex-prefeito de Belo Horizonte rebateu insinuações sobre estar "evitando" Lula durante a passagem por Minas.





Lula quer voltar a Minas para firmar alianças

Ontem, durante discurso a apoiadores, Lula garantiu que vai fazer nova viagem a Minas Gerais.





"Voltarei muitas vezes a Minas Gerais. Temos que fazer muitas conversas aqui. Há coisas a serem acertadas. Vamos ter que construir algumas alianças no estado", explicou, sem citar nomes. Nem mesmo o governador Romeu Zema (Novo), rival local dos petistas, foi mencionado.





Neste momento, o arco de alianças do PT tem PSB, PCdoB, PV, Rede, PSOL, PV e Solidariedade.