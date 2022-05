Kalil afirma que quer uma 'aliança formal com o presidente Lula'

AM

O ex-prefeito de Belo Horizonte e pré-candidato ao governo de Minas Alexandre Kalil (PSD) disse, nesta quarta-feira (11/05), que ainda espera constituir uma aliança formal com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A declaração foi dada durante sabatina realizada pela Folha de S. Paulo e pelo UOL.





O ex-prefeito de BH confirmou que foi convidado para conversar com Lula durante a passagem do ex-presidente por Belo Horizonte nessa segunda-feira (9/5).









Ontem, Kalil negou, via redes sociais, ter dado “o bolo” no ex-presidente. “Aqui em Minas Gerais ninguém dá bolo em amigo. Normalmente, é café quente e pão de queijo", escreveu Kalil, em resposta a especulações de que ele teria evitado um encontro com o petista.

Durante a sabatina, Kalil voltou a falar sobre o “bolo”. “Pelo tamanho do presidente Lula, ninguém dá bolo nele. Quem dá bolo é malcriado, não cumpre o dever e não vai ao encontro que marcou. Como não houve nada marcado, então, não houve bolo. O que o candidato Alexandre Kalil quer é uma aliança formal com o presidente Lula”, disse o ex-prefeito.





“O que não quero é ir sem mão dada, sem aliança [com o Lula], porque isso tecnicamente prejudica uma campanha. Há um esforço muito grande da oposição de tentar minar essa aliança”, acrescentou.





De acordo com Kalil, os presidentes do PSD e do PT, Gilberto Kassab e Gleisi Hoffmann, respectivamente, têm conversado sobre a aliança.



PSD X PT

Kalil não participou do evento com Lula no Expominas na segunda-feira (9/5), em meio ao impasse entre o PSD e o PT.





Neste momento, o desafio do ex-presidente Lula é garantir o espaço na chapa com o ex-prefeito Kalil, mas isso coloca em impasse a pré-candidatura do deputado federal Reginaldo Lopes (PT) ao Senado.





A resistência do PSD envolve Alexandre Silveira, preferido de Kalil para integrar a chapa Senado/Governo na campanha.