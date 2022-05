Negociações para aliança entre Lula e Kalil avançam em Minas

Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) (foto: Douglas Magno / AFP/ Reprodução/Twitter) O acordo por uma aliança em Minas Gerais entre os pré-candidatos Alexandre Kalil (PSD) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avançou nesta segunda-feira (16/5). Houve uma reunião sobre o tema com a participação do presidenciável petista e do deputado Reginaldo Lopes, pré-candidato ao Senado Federal, mas que pode deixar o páreo. Hoje, mais cedo, o ex-prefeito de Belo Horizonte já havia dito que as negociações estavam "andando".





Importante conversa hoje com Lula e com o companheiro Reginaldo Lopes, q vai conduzir a construção do palanque Lula-Kalil e coordenar a campanha de Lula e Alckmin no Estado. Juntos para vencer em Minas e no Brasil %u2014 Gleisi Hoffmann (@gleisi) May 16, 2022





Estado de Minas, o petista já vê com bons olhos, inclusive, uma chapa com dois postulantes ao Senado — o que dependeria de aval da Justiça Federal.



Outra possibilidade seria o PT abrir mão de disputar o Senado — podendo, nesse caso, indicar o vice de Kalil. Por ora, o posto é do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Agostinho Patrus, que O principal impasse para viabilizar a união Lula-Kalil, neste momento, é o Senado. Isso porque o PSD não abre mão de tentar a reeleição de Alexandre Silveira , mas Reginaldo Lopes é o nome do PT . Segundo apurou o, o petista já vê com bons olhos, inclusive, uma chapa com dois postulantes ao Senado — o que dependeria de aval da Justiça Federal.Outra possibilidade seria o PT abrir mão de disputar o Senado — podendo, nesse caso, indicar o vice de Kalil. Por ora, o posto é do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Agostinho Patrus, que deixou o PV para se filiar ao PSD no fim de março . Na semana passada, o PT fez reunião para reafirmar a pré-candidatura de Reginaldo, mas interlocutores apontam que, ao afirmar que o deputado será o coordenador regional da campanha presidencial, Gleisi sinaliza que ele não deve tentar ser senador.





Outro ponto que acena a favor da aliança, conforme descobriu a reportagem, está no movimento que impediu Alexandre Silveira de assumir a liderança do governo de Jair Bolsonaro (PL) no Senado. Apesar das sondagens, ele foi demovido da ideia. Se aceitasse o convite, a união ao PT seria implodida antes mesmo de sair do papel.





O PT reivindica espaço na chapa de Kalil. Se as candidaturas de Alexandre Silveira ao Senado e de Agostinho a vice-governador forem mantidas, os postulantes do grupo podem ser apenas de um partido.