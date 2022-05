Lula e Kalil: deputado Reginaldo Lopes diz que apoia união

Deputado federal disse que estar ao lado de Lula é se posicionar pela democracia (foto: Ricardo Stuckert)

O deputado federal Reginaldo Lopes (PT), que é pré-candidado ao Senado, considerou positivo o apoio público de Alexandre Kalil (PSD) à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta sexta-feira (13/5).

Mais cedo, durante visita a Juiz de Fora, na Zona da Mata, o ex-prefeito de Belo Horizonte disse que vai votar no petista na disputa pela Presidência da República.

"Com satisfação a gente recebe essa declaração do Kalil. Ele estar ao lado de Lula é se posicionar pela democracia e fazer parte desta frente ampla contra o autoritarismo e que vai reconstruir o Brasil para melhorar a vida do povo, que está passando fome, desempregado e sofrendo com a carestia", declarou Reginaldo.

Já o Partido dos Trabalhadores (PT) em Minas Gerais emitiu uma nota ressaltando que nenhum filiado está autorizado a apoiar outra candidatura ao Senado ou negociar apoio em nome do partido.

"A prioridade para 2022 em Minas é eleger Lula presidente, Reginaldo senador, derrotar Zema e eleger uma bancada forte de deputados e deputadas. É uma construção coletiva que visa o melhor para o país, sem espaço para projetos e interesses individuais", disse a direção estadual no comunicado.

O posicionamento vem à tona em meio às conversas de uma possível chapa entre Kalil e Lula, já que o nome do Senador Alexandre Silveira tem movimentado todos os envolvidos na disputa. Mais cedo, ele se encontrou com o governador Romeu Zema em Curvelo, no Norte do estado.

Anfitrião do encontro, Virgílio Guimarães (PT) confirmou que ainda existe uma indefinição em Minas no que diz respeito ao PT e ao próprio PSD, mas não escondeu suas preferências.

“Estamos na discussão com a coligação com o PSD. Eu apoio a ideia da coligação. O Kalil seria o candidato. O PT terá de fazer a opção, mas a maioria da bancada estadual e federal quer a coligação. Eu apoio o Kalil para o governo e o Silveira para o Senado”, afirmou o deputado.

O "Beabá da Política"