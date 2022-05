Kalil: 'Problema do Zema é que ele pensa no Pimentel todos os dias'

Para Kalil, Zema tem uma obsessão pela ideia de que o Partido dos Trabalhadores (PT) é um partido ruim e, por isso, sabota prefeituras que têm governantes da legenda.





O ex-prefeito citou a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), que, na opinião dele, sofre com as sabotagens do governador.





"Provavelmente, a prefeita está sendo sabotada porque ela é do PT. Como se o PT fosse uma pessoa. PT é tão ruim para Juiz de Fora que voltou. Então é isso, porra. Eu brinco o seguinte: o problema do governador [Zema] é porque ele pensa no Pimentel como eu penso no meu pai. Eu penso no meu pai todos os dias", brincou Kalil arrancando risadas dos presentes.





Em seguida, Kalil falou sobre a “obssessão” de Zema com o PT. "Ele pensa no Pimentel todo dia, pô. Porque o PT é isso... porque o PT é aquilo. A Margarida voltou para governar a cidade dela. A Marília Campos, de Contagem, voltou. E assim... centenas de dezenas. Essa ideologia só interessa a quem não quer integrar", concluiu.





Durante entrevista coletiva, quando questionado pelo Estado de Minas sobre o impasse do PT com PSD, Kalil disse que vai votar no pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mesmo que a aliança entre os dois não vá para frente.





O ex-prefeito de BH está em Juiz de Fora para receber o título de Cidadão Honorário na Câmara Municipal. A honraria, proposta pelo vereador Cido Reis (Rede) serve também como oportunidade para Kalil visitar a cidade e dar mais um passo para a campanha, visando a eleição para o governo do Estado.