Líder do PSD de Kalil, Alexandre Silveira se encontra com Zema em Curvelo

Silveira vive impasse para lançar candidatura à reeleição ao Senado (foto: PSD/Divulgação)

Líder do PSD, partido do ex-prefeito de BH e pré-candidato ao governo de Minas Alexandre Kalil, o senador Alexandre Silveira (PSD-MG) se encontrou nesta sexta-feira (13/5) com o governador Romeu Zema (Novo) na abertura da exposição agropecuária de Curvelo, Região Central do estado. Silveira visitou o evento para prestigiar o deputado federal Virgílo Guimarães (PT-MG), natural da cidade, que defende a aliança de seu partido com Kalil e o parlamentar nas eleições de outubro.

O encontro com Zema em Curvelo foi interpretado por interlocutores de Silveira como se ele também tivesse espaço com o atual governador de Minas e com o presidente Jair Bolsonaro (PL). Um dos indícios é de que o senador também esteve reunido com o deputado federal Bilac Pinto (União Brasil), que faz parte da base aliada de Zema no estado.





O lançamento da candidatura de Silveira ao senado ainda depende da solução do impasse do PSD com o PT, que manifestou a vontade de apoiar Kalil ao governo de Minas, mas tem preferência por lançar o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) na busca pela vaga ao Senado.





Anfitrião do encontro em Curvelo, Virgílio Guimarães confirmou que ainda existe uma indefinição em Minas no que diz respeito ao PT e ao próprio PSD, mas não escondeu suas preferências.

“Estamos na discussão com a coligação com o PSD. Eu apoio a ideia da coligação. O Kalil seria o candidato. O PT terá de fazer a opção, mas a maioria da bancada estadual e federal quer a coligação. Eu apoio o Kalil para o governo e o Silveira para o Senado”, afirma o deputado.





Alexandre Silveira pode ser indicado para ser líder do governo de Jair Bolsonaro no Senado, o que poderia travar ainda mais uma aliança com o PT em Minas. Recentemente, Alexandre Kalil disse que não estará ao lado de Bolsonaro nas eleições e vê uma aliança formal com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como o caminho ideal na disputa.

União com Kalil





Em visita a Minas Gerais no começo da semana, o próprio Lula disse que o PT se esforçaria para viabilizar a união com Kalil no estado. O ex-presidente pediu aos petistas de Minas que façam esforço para atrair o ex-prefeito de Belo Horizonte para uma forte aliança.





Por sua vez, a bancada mineira do PSD na Câmara dos Deputados defende o apoio à reeleição de Jair Bolsonaro. Em Brasília, Alexandre Silveira se encontrou com os deputados Diego Andrade, Subtenente Gonzaga, Stefano Aguiar e Misael Varella e ouviu deles que dificilmente haveria uma aliança com Lula em Minas.