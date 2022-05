Minas teve um aumento de 123 mil eleitores em abril, de acordo com TSE

Apenas entre os jovens com 16 e 17 anos, número de eleitores teve um aumento de 46 mil cidadãos (foto: Marcelo Casal Jr./Agência Brasil) Minas Gerais teve um aumento de cerca de 123 mil eleitores no mês de abril quando comparado a março de 2022, de acordo com as informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Conforme as estatísticas eleitorais por sexo e faixa etária divulgadas pelo órgão da Justiça Eleitoral, em 30 de abril o estado contava com 15.663.951 eleitores, sendo 7.452.972 homens e 8.205.126 mulheres.





Os dados são considerados preliminares pelo órgão e a classificação das idades do eleitorado é realizada com base na data de captação dos dados do eleitor, neste caso 30 de abril de 2022.





O prazo de cadastro eleitoral para as eleições de 2022 se encerrou no dia 4 de maio.

Número de jovens





Em meio às campanhas para que jovens tirassem o título de eleitor, os resultados foram significativos. Adolescente com 16 e 17 anos, no qual voto é facultativo. (não é obrigatório), teve um aumento de 46.314 eleitores, cerca de 50% a mais em relação ao mês de março.





Em março, o eleitorado total apto a votar nessa faixa etária era de 91.853 eleitores, sendo 65.095 jovens com 17 anos e 26.758 com 16 anos. Em abril, ao todo são 138.167 eleitores, sendo 90.748 adolescentes com 17 anos e 47.419 com 16 anos.





A faixa etária de 18 a 20 anos também teve um crescimento considerável. Em março, os eleitores dessa idade eram 615.298. Abril encerrou o mês com 644.572 jovens eleitores.





Os dados do eleitorado com 70 anos ou mais, idade para qual o voto também não é obrigatório, se mantiveram praticamente estáveis: em março, o estado contava com 1.613.281 eleitores dentro dessa faixa etária; em abril, o número passou para 1.621.704.

Crescimento no Brasil





O Brasil teve um aumento de um milhão e meio de eleitores no mês de abril quando comparado a março de 2022. Conforme as mesmas estáticas, em 30 de abril, o país contava com 149.836.269 eleitores, sendo 79.224.596 mulheres e outros 78.444.900 homens.





O aumento total foi de 1.508.873 pessoas em comparação ao mês de março deste ano, quando o eleitorado era de 148.327.396, conforme informações do tribunal.





O órgão também destaca o número de jovens de 16 e 17 anos. Nesta faixa etária houve um crescimento de 54,3% na comparação entre março a abril.

Em março, o total do eleitorado jovem apto a votar era de 1.051.184 eleitores, sendo 732.033 jovens com 17 anos e 319.151 com 16 anos.

Em abril o número foi para 1.622.732 jovens, com 1.038.321 eleitores com 17 anos e 584.411 com 16.

Para mais informações sobre o número de eleitores no Brasil, estado ou município, basta acessar a página de estatística do Tribunal Superior Eleitoral