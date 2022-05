Título: MG atende mais de 300 mil eleitores em 4 dias; Brasil bate recorde

No estado, foram 104.950 atendimentos presenciais nos cartórios eleitorais e centrais de atendimento ao eleitor, sendo 45.225 só no dia 4. De janeiro a abril, foram registrados 287.001 atendimentos presenciais.





Pelo Título Net, o TRE-MG recebeu 196.636 solicitações de atendimento entre 1º e 4 de maio, sendo mais da metade desse total somente no dia 4.









Entre 1º de janeiro e 30 de abril, eleitoras e eleitores mineiros já haviam feito 374.937 requerimentos pelo Título Net.

Brasil bate recorde





No Brasil, o engajamento fez história. Na data final, ontem, quarta-feira (4/5), a Justiça Eleitoral somou mais de 1,3 milhão de atendimentos. Foram 830.850 mil pela internet e 512.756 mil de forma presencial.





Desde a última segunda-feira (2/5), os sistemas da Justiça Eleitoral alcançaram números expressivos, sendo batidos diversos recordes históricos dia após dia.





Na quarta, às 13h39, foi registrado o recorde de acessos simultâneos aos sistemas do TSE: foram 345 mil pessoas conectadas ao mesmo tempo.



“Vimos, como há muito não se via, um país unido pelo bem e fortalecimento da democracia. Por isso, agradeço a cada um e a cada uma, influenciador ou não, famoso ou não, e jovens de todas as idades, que participaram e criaram conteúdos nas redes sociais para chamar a atenção de todos para o cadastramento eleitoral e regularização dos títulos de todas as pessoas”, disse o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin.



Campanha voltada para jovens





Em fevereiro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou a menor porcentagem de adolescentes de 16 e 17 anos com título de eleitor desde a conquista do direito ao voto para essa faixa etária na Constituição de 1988.





LEIA TAMBÉM: DiCaprio reforça último dia para jovens tirar o título: 'Ouça a Anitta' De acordo com o órgão, pouco mais de 13% estavam aptos para votar nas eleições de 2022 naquele momento. Por isso, celebridades incentivaram adolescentes a tirar o título de eleitor. A campanha teve início com a cantora Anitta, que se posicionou contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL).

A mensagem da campanha encabeçada pelos influenciadores era “fazer a diferença” e retirar o poder de Bolsonaro por meio do voto dos jovens. Os cantores Criolo, Gloria Groove, Emicida, Pabllo Vittar, a banda Fresno, Marcelo D2, Rael, Marina Sena, entre outros, fizeram uma campanha intensa no festival Lollapalooza contra as ações do governo e a favor do título de eleitor dos jovens.

Além deles, vários influenciadores incentivaram a campanha. Entre eles, o youtuber Felipe Neto, que já se envolveu em polêmicas com a família do presidente Bolsonaro.



Segundo o TSE, depois da campanha, o número de novos títulos de adolescentes de 15 a 17 anos teve crescimento superior a 45%.

Análise





Os pedidos recebidos pelo sistema serão processados até 1º de junho. Nesse período, quem solicitou atendimento on-line deve monitorar o andamento do pedido no sistema de acompanhamento do Título Net, para saber se há alguma pendência ou identificar quando o requerimento já foi processado.





O andamento da solicitação pode ser acompanhado pela internet na página do TSE.





Dúvidas sobre o status de um pedido feito pelo Título Net podem ser esclarecidas junto ao Disque-Eleitor, pelos telefones 148 ou (31) 2116-3600.