Pesquisa Genial/Quaest: 96% dos mineiros ainda não têm candidato ao Senado

Disputa pelo Senado Federal ainda é incerta com 96% dos eleitores mineiros indecisos (foto: Roque de Sá/Agência Senado) pesquisa Genial/Quaest , divulgada nesta sexta-feira (13/5), mostra que 96% dos mineiros ainda não escolheram um candidato para o Senado Federal nas eleições de outubro deste ano . Em levantamento da intenção de voto estimulada, quando são sugeridos nomes ao eleito, o deputado estadual Cleitinho Azevedo (PSC) aparece na frente, seguido por Reginaldo Lopes (PT).





Grande parte do público não conhece os candidatos ainda, de acordo com a pesquisa. Marcelo Aro, por exemplo, é o pré-candidato mais desconhecido com o índice em 94%. Por outro lado, o deputado Cleitinho Azevedo tem o menor índice, com 76%. Veja:





Grande parte dos eleitores mineiros ainda desconhecem pré-candidatos para a disputa em Minas do Senado Federal (foto: Divulgação/Genial/Quaest)

Confira a pesquisa completa:





A pesquisa foi realizada entre os dias 7 a 10 de maio e entrevistou 1.480 mineiros. O nível de confiabilidade é de 95% e a margem de erro estimada é de 2,5 pontos percentuais.