De olho em alianças, Lula se encontra com senadores do MDB

Lula em Brasília nesta segunda (11/4) (foto: Minervino Júnior/C.B./D.A. Press) Pouco depois das 20h30min o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou ao jantar na mansão do ex-senador Eunício Oliveira (MDB-CE), no Lago Sul. No local Lula se encontrou com um grupo de senadores, em sua maioria emedebistas.





O grupo promoveu o encontro para reforçar os argumentos a favor da candidatura Lula, em especial devido aos palanques no Nordeste e em estados em que já há articulação com o PT para as eleições de outubro. O senador Renan Calheiros (MDB-AL) destacou ao Correio que se trata de “um jantar de cortesia”, sem objetivos de ordem partidária.





“Com relação à candidatura [do MDB], defendo que se nós tivermos peso eleitoral, será ótimo, é tudo o que o partido quer: ter (um) candidato próprio. Mas se não houver mudança na fotografia das pesquisas fica difícil os partidos homologarem esses nomes”, argumentou Calheiros.





O anfitrião da noite, Eunício Oliveira, definiu o encontro de caciques como “uma noite de debates, e não de adesão” e disse acreditar que, de qualquer maneira, a eleição “vai terminar” entre Lula e Bolsonaro. “A democracia permite que você pense diferente, que aja de forma diferente dos outros. Nós não estamos fazendo esse jantar para boicotar, em absoluto, a candidatura da senadora Simone [Tebet]. Não tem nenhuma traição, não tem nada disso”, garantiu.





Candidatura própria

Mais cedo, em São Paulo, Tebet reuniu-se com Michel Temer e com o presidente nacional do MDB, o deputado Baleia Rossi, no escritório do ex-presidente. O encontro foi resposta à ala emedebista liderada por Renan Calheiros que defende o apoio do partido a Lula.





“Os líderes emedebistas discutem os fatos que mostram o fortalecimento da pré-candidatura de Tebet à Presidência da República pelo partido”, afirmou em nota a assessoria da senadora.





Após o encontro, Baleia Rossi, em suas redes sociais, declarou que “o MDB é um partido democrático. Toma as decisões por maioria, e respeita as minorias. Há meses, mesmo com diferenças regionais, há uma ampla maioria formada a favor da candidatura própria”.