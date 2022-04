Lula chega a Brasília para encontro com lideranças políticas

Ex-presidente Lula (foto: Ricardo Stuckert/PT) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Brasília, no fim da manhã desta segunda-feira (11/4), e foi direto para o hotel. O petista está na capital federal para uma maratona de três dias de alinhamentos. A primeira agenda de Lula em Brasília é um encontro com o também ex-presidente José Sarney (MDB), na tarde de hoje. Após uma tarde de conversas individuais, à noite Lula deverá jantar na mansão do ex-senador Eunício Oliveira (MDB-CE), no Lago Sul, com um grupo de senadores.









Conforme interlocutores afirmaram ao Correio, apenas no MDB são 14 diretórios estaduais que apoiam a candidatura petista — pelo menos nove da região Nordeste, além de estados como Paraná e Goiás. Na reunião desta noite, o grupo vai reforçar os argumentos a favor da candidatura Lula, em especial devido aos palanques no Nordeste e em estados em que já há articulação com o PT para as eleições de outubro. O apoio deve ocorrer independentemente da pré-candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS).





De qualquer maneira, o jantar não deverá atropelar os prazos já definidos pela presidência do MDB na articulação com União e PSDB de uma chapa unificada para a presidência. Os três partidos decidiram anunciar, em 18 de maio, os nomes que vão compor a chapa única da terceira via.





A agenda do ex-presidente Lula segue na terça-feira. Na parte da tarde, o petista visitará, no Eixo Monumental, o Acampamento Terra Livre – que, até o próximo dia 14, reúne cerca de 8 mil indígenas de várias etnias. O movimento ocorre porque está pautada para esta semana a votação de projetos que violam os direitos dos povos indígenas, como o Projeto nº 191/2020, que trata sobre mineração em terras indígenas.