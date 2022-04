Podemos cogita Álvaro Dias para presidência

Senador Alvaro Dias (Podemos-PR) (foto: Waldemir Barreto/Agência Senado) Após o rompimento de Sergio Moro com o Podemos, a legenda cogita indicar outro nome para concorrer à presidência. O do senador Álvaro Dias (Podemos-PR) tem aparecido como favorito.





Moro decidiu trocar o Podemos pelo União Brasil às vésperas do fim do período da janela partidária. Ele se filiou ao partido em novembro e estava buscando construir a sua candidatura à presidência.





No entanto, o partido ainda analisa outro nome para apoiar na terceira via, composta por políticos que se opõem ao presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição, e ao ex-presidente Lula.





Moro recebeu críticas de Álvaro Dias e do senador Styvenson Valentim. Em entrevista concedida ao UOL, Dias afirmou que as manobras políticas do ex-juiz da Lava-Jato “não tiveram habilidade” e que o desgaste pode ser irreversível. Agora, os caciques do União Brasil tentam convencer Sergio Moro a ser candidato a deputado federal em São Paulo.









* Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer