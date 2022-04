Bolsonaro diz que 'se depender do Fachin, Lula será presidente'

O presidente Jair Bolsonaro criticou as decisões do ministro do STF Edson Fachin em relação a Lula (foto: Marcos Corrêa/PR - 13/5/20)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta segunda-feira (11/4), que, se depender do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será eleito presidente do Brasil.





"Não tem cabimento essa anulação do processo dele. Ele não foi julgado inocente. O ministro Fachin, que está presidindo o TSE agora, diz que ele deveria ser julgado em Brasília ou em São Paulo e não lá em Curitiba. E anulou três condenações dele. Até a última, que foi no STF. E ele (Lula) voltou. Então, o Fachin o tirou da cadeia, o tornou elegível e está presidindo o TSE", alegou.