Bolsonaro: 'Alckmin era ferrenho opositor de Lula, agora mudou, né?'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a criticar, nesta segunda-feira (11/4), a chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , postulante ao Planalto, com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), que deverá ser seu vice. O chefe do Executivo, caracterizou que os dois se uniram apenas pelo poder, uma vez que há anos são ferrenhos opositores. A declaração ocorreu durante entrevista ao O Liberal.

“O Lula já fechou o time, escalou o vice ali, que é o Geraldo Alckmin. O Alckmin era um ferrenho opositor do Lula por décadas. E atacava o PT de tudo que era maneira e com ataques positivos. Agora mudou, né? Pelo poder, se uniram. Ou seja, se eram inimigos lá atrás e são amigos hoje, ou mentiam lá atrás ou mentem atualmente”, apontou.

Presidente Jair Bolsonaro (PL) critica chapa de Lula e Alckmin para as eleições, durante entrevista ao jornal O Liberal, na manhã desta segunda-feira (11/4) (foto: Reprodução/Facebook)

Na sexta-feira passada, o presidente compartilhou um tuíte em que Lula e Alckmin apareciam se cumprimentando, sorridentes. “Nossa vontade é de reconstruir o Brasil. A partir de agora é companheiro Alckmin e companheiro Lula”, diz o texto da legenda. Bolsonaro então comentou com uma larga risada: “Kkkkkkkkkkkkkk”.

O evento de indicação do PSB do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin para ser vice do ex-presidente Lula nas eleições de outubro ocorreu no último dia 8. O petista chamou o ex-tucano de “companheiro” durante seu discurso, levando-o próximo de seu eleitorado: “Você me chama de companheiro Lula e eu te chamo de companheiro Alckmin”.