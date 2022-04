Bolsonaro ri e debocha de foto de Lula e Alckmin nas redes sociais

Presidente Jair Bolsonaro (foto: Jovem Pan/Reprodução)



O presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais, nesta sexta-feira (8/4), para ironizar a união do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) nas eleições deste ano.

O ex-presidente publicou uma foto com o Alckmin e deixou a seguinte mensagem, após a oficialização da chapa formada com Alckmin."Nossa vontade é de reconstruir o Brasil. A partir de agora é companheiro Alckmin e companheiro Lula".









- Kkkkkkkkkkkkkk. https://t.co/zfRUvdfhSh %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 8, 2022

Em seguida, com intenção de debochar, Bolsonaro deixou um recado simples: “kkkkkkkkkkkkk”. A risada foi publicada junto com a foto do petista e do ex-tucano.

Mais cedo, em um evento com lideranças do PT e do PSB, a pré-candidatura a vice-presidente do ex-governador Geraldo Alckmin na chapa de Lula nas eleições deste ano foi confirmada